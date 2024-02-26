«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل قدمت خطة لإجلاء المدنيين من جنوب غزة على مرحلتين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الجيش الإسرائيلي قدم خطة موضوعة في اجتماع لمجلس الحرب، لإجلاء السكان من جنوب قطاع غزة إلى شمالها.

حكومة بنيامين نتنياهو

وأضافت «أبو شمسية» خلال حديثها ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ نتنياهو وجه بضرورة وضع خطة مزدوجة تشمل مرحلتين، الأولى تتمثل في خطوة تكتيكية لإجلاء النازحين دون انسجاب قوات الاحتلال من القطاع، والثانية متمثلة في التحركات على أرض الواقع في رفح.

واشنطن تُهدد وبنيامين يتوعد

وتابعت: «نتنياهو عقب تسلمه هذه الخطة، أصدر تصريح عنوانه أن واشنطن تُهدد وبنيامين يتوعد، خاصة فيما يخص بإجراء عملية في رفح، على الرغم من أن هناك إيجابية حذرة في الوصول لشن ضربات في مدينة رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن نتنياهو قال في تصريحه الأخير «حتى وإن توصلنا لاتفاق يُقضي بتبادل المحتجزين مع الأسرى الفلسطينيين، سيكون هناك عملية في رفح، وهذه الخطة قد يُؤجل هذه العمليه ولكنها لا تلغيها».