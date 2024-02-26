محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية وشبكة المرافق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، لبحث ودراسة المعوقات التي تواجه تلك المشروعات واستراتيجيات وآليات حلها، ومتابعة المشروعات القائمة لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المهندسة نهى فتحي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المنطقة الصناعية.

تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي

أكد محافظ المنيا حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوسع في الأنشطة الصناعية، ودعم الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال السعي نحو دعم وتطوير المنطقة الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، لرفع معدلات التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تطوير محطة الصرف الرئيسية

تابع المحافظ خلال جولته بالمنطقة الصناعية، عددا من المشروعات الخدمية بقطاع المياه والصرف الصحي، حيث تفقد أعمال تطوير محطة الصرف الرئيسية لخدمة المنطقة الصناعية، التي تضم 3 محطات رفع، حيث تم توريد وتركيب 2 وحدة رفع 270 ل/ ث، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 وحدات رفع تعمل بطاقة 240 ل/ث.

كما شملت الجولة، زيارة محطة المياه الرئيسية، حيث تم توريد وتركيب عدد 3 وحدات رفع بطاقة قدرها 250 ل/ ثانية، إلى جانب إحلال وتجديد 3 وحدات 250 ل/ ث، وتوريد وتركيب 5 طلمبات لعدد 5 آبار وإحلال وتجديد 5 آبار أخرى.