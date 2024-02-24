المنيا تُدشن إدارة جديدة لدعم المعلمين وتعزيز التواصل لتطوير التعليم

دشنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إدارة التواصل ودعم المعلمين، لتعزيز تطوير المنظومة التعليمية، وخلق بيئة إيجابية داعمة للمعلمين، في ضوء رؤية مصر 2030 وإيماناً من وزارة التربية والتعليم بأهمية دور المعلم في بناء مستقبل الأجيال.

تعزيز التواصل الفعال بين المعلمين

وقالت نجلاء الكاشف، رئيس وحدة التواصل ودعم المعلمين في محافظة المنيا، إنه تم إنشاء الإدارة الجديدة لتعزيز التواصل الفعال بين المعلمين والإدارة المدرسية والإدارة التعليمية والمديرية، حيث تسعى الإدارة إلى تحقيق أهداف رئيسية، منها: تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الخاصة بالمعلمين والرد عليها، وتلقي كافة مقترحات المعلمين لتطوير المنظومة التعليمية، وإعادة تنظيم الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسينها، وتقدير وتكريم المعلمين المتميزين.

لقاءات توعوية وورش عمل للمعلمين

وأكدت «الكاشف» أنه سيتم تطبيق معايير الشفافية لنشر ثقافة التواصل ودعم المعلمين من خلال لقاءات توعوية وورش عمل، تنظيم مبادرات وفعاليات رياضية وثقافية لتعزيز روح الانتماء الوطني لدى المعلمين، إنشاء قاعدة بيانات لمسئولي وحدات الدعم بالمديرية والإدارات والمدارس، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن فعاليات الإدارة واستقبال كافة الشكاوي والمقترحات.

وشددت رئيس وحدة التواصل ودعم المعلمين، على الالتزام بأعلى مستوى الأخلاقيات المهنية وتحمل المسئولية والمساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة، وتقديم شتى سبل التعاون والدعم للمعلمين، ودعت جميع المعلمين للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات، إيماناً بأن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية وحجر الأساس لتطويرها.