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«القومي للمرأة» ينفذ مبادرة «ريادة الأعمال للأطفال» بقصر ثقافة الطارف في الأقصر

كتب:

عمرو هلال
04:34 م | الإثنين 26 فبراير 2024
المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنفيذ تدريب ريادة الأعمال للأطفال على هامش مشروع مناهضة الهجرة غير الشرعية، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

 

وجرى تدريب الأطفال في مركز ثقافة الطارف بالقرنة بمحافظة الأقصر، وفي هذا البرنامج جرى تدريب الأطفال على صناعة المجسمات والرسومات المختلفة، التي أظهرت مدى إتقان عمل الأطفال.

وأشادت القائمة بالتدريب، بحرفية الأطفال والعمل الجيد خلال فترة التدريب.

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