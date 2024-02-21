مايا مرسي: تأسيس وحدة «محفز سد الفجوة» بين الجنسين بمقر المجلس القومي للمرأة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تأسيس وحدة محفز سد الفجوة بمقر المجلس القومي للمرأة، التي بدورها سوف تكون محفز للمرأة في سوق العمل، ويعتبر هذا النموذج الذي تقوم به الدولة المصرية هو الأول في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويهدف إلى زيادة مشاركة المرأة وسد الفجوة بين الجنسين.

المجلس القومي للمرأة

وأضافت مرسي خلال كلمتها في حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES»، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها.

فعاليات حفل المجلس القومي

جاء ذلك خلال فعاليات حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص ومنح شهاده اعتماد المدققين المستقلين للختم، الذي نظمه المجلس بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال.