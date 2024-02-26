افتتاح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية الأربعاء المقبل

يستعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لدورة استثنائية، برئاسة الناقد عصام زكريا، وهي دورة اليوبيل الفضي، والتي تبدأ فعالياتها بحفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

فيلم قصير عن تاريخ المهرجان

ويُعرض خلال حفل الافتتاح، فيلما قصيرا مدته 5 دقائق عن تاريخ المهرجان طوال الـ25 عاما، كذلك فيلمان قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئوية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما الفأس والقلم، نهاية خط بارليف، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة.

كما يكرم المهرجان في دورته الـ25، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة سلوى محمد علي.

وسبق وأعلن الناقد عصام زكريا تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة؛ إذ تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما والروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات؛ منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لابنته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

لجان تحكيم المسابقات

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تضم كلا من تيري جينسبرج من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

ولجنة تحكيم مسابقاتي الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الأفلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسي تتكون من الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.