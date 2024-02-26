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محافظ الغربية يكرم طالبين لفوزهما في مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:53 م | الإثنين 26 فبراير 2024
تكريم الطلاب

تكريم الطلاب

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طالبين من أبناء محافظة الغربية لفوزهما بمسابقة الروبوت والبرمجة الدولية، التي أقيمت أونلاين، بمشاركة 121 متسابقًا من دول مختلفة حول العالم. 

كرم محافظ الغربية الطالب براء أحمد محمد الشرقاوي صاحب الـ14 عامًا، وذلك لحصوله على المركز الأول في المسابقة لـ3 مستويات، كما كرم الطالب حمزة محمد أحمد عكيلة، صاحب الـ12 عامًا، وذلك لحصوله على المركز الأول بالمسابقة في مستوى واحد.

مساندة الشباب 

وأكد المحافظ، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء؛ لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع.

وحرص على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الطالبين، وحثهما لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيًا لهما إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة.

تنمية المهارات 

وأشار إلى أنّ التنوع في تدريس علوم التكنولوجيا، يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب، من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشيًا مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

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