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ابتكار أول «روبوت طفل» في العالم.. اسمه «تونج تونج» ويحدد مهامه دون أوامر

كتب:

محمد أشرف
01:11 ص | الأحد 11 فبراير 2024
أول روبوت طفل في العالم

أول روبوت طفل في العالم

أعلنت مجموعة من العلماء في معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام «BIGAI»، بالصين عن ابتكار روبوت جديد على شكل طفل ووصفوه بأنه أول روبوت طفل في العالم.

أطلق العلماء على الروبوت اسم «تونج تونج»، ويتميز بقدرته على أداء العديد من المهام المحددة له، كالتعلم المستقل واكتشاف البيئة المحيطة، بالإضافة للتعبير عن بعض المشاعر.

ماذا يفعل أول روبوت طفل في العالم؟

يمكن لـ «تونج تونج»، التعايش مع بيئة افتراضية والتفاعل معها، فعلى سبيل المثال يمكنه التجاوب مع مهمة تعديل إطار صورة «برواز» وجدها ملتوية وغير معتدلة، وإذا كان الإطار في مكان مرتفع عن طول تونج فيمكنه البحث عن كرسي والوقوف عليه دون الاعتماد على أي مساعدة خارجية حسبما ذكرت «ديلي ميل» البريطانية.

إمكانيات روبوت تونج تونج

وأوضح مطورو الروبوت الطفل تونج تونج أن لديه إمكانيات رائعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بشكل يوازي ذكاء وقدرات طفل بشري يتراوح عمره من ثلاث إلى أربع سنوات.

كشف العلماء أن الروبوت «تونج تونج»، يتميز بقدرته على تحديد المهام ذاتيا دون الانتظار لتلقي الأوامر والتعليمات من البشر على عكس Ameca، وهو الروبوت البشري الأشهر في العالم الذي يعتمد على تلقي التعليمات من الإنسان لتنفيذها، وتطبيقات الدردشة مثل ChatGPT أو Bard التي لا تعمل إلا بمهام يحددها لها البشر.

كما أن الروبوت تونج تونج، يستطيع أن يحدد مهاما جديدة لنفسه ويطور أداءه مثلما يحدث مع البشر وفقا للقيم والعادات والفطرة وذلك حسبما أعلن مطوروه.

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