إجراء أول عملية جراحية في الفضاء من خلال روبوت.. «التحكم فيه من الأرض»

تمكن مجموعة من الجراحين من إجراء أول عملية جراحية في محطة الفضاء الدولية، من خلال روبوت صغير تم التحكم فيه من الأرض عن طريق نظام محاكاة للتقنيات والأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية بالمستشفيات على الأرض.

إجراء أول عملية جراحية في الفضاء من خلال روبوت

ونجح الجراحون في إجراء العملية يوم السبت الماضي، وتعتبر هذه الخطوة سابقة جديدة لم تحدث من قبل، وتمثل أهمية كبيرة لعلاج حالات الطوارئ التي تحدث في الفضاء أثناء الرحلات التي تستمر لسنوات كالرحلات إلى كوكب المريخ.

وأجرى العملية روبوت يسمى spaceMIRA وهو من إنتاج وتطوير شركة فيرتشوال إنسيجن Virtual Incision، وانطلق إلى محطة الفضاء الدولية في يناير الماضي من خلال صاروخ مصنوع من شركة سبيس إكس داخل صندوق صغير

وزن الروبوت رطلان

بلغ وزن الروبوت 2 رطل أي أقل من واحد كيلو جرام ومزود بكاميرا وذراعين وكان بحجم جهاز الميكروويف ما يسهل عملية سفره إلى الفضاء، وأجرى العملية عن بعد من خلال جراحين من مسافة 250 ميلا أي نحو 400 كيلو متر عن الأرض.

تمت عملية تشغيله وفحصه منذ أسبوع من خلال رائدة الفضاء لورال أوهارا الموجودة حاليا في هذا المختبر المداري، وأجريت العملية من المقر الرئيسي لشركة Virtual Incision في ولاية نبراسكا الأمريكية من خلال 6 جراحين واستمرت لمدة ساعتين.