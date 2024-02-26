غرفة السياحة: مشروعات رأس الحكمة ستوفر 300 ألف فرصة عمل

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إنشاء مدينة رأس الحكمة، يعتبر أهم إنجاز للحكومة الحالية، لافتا إلى أن البنية التحتية المتميزة التي عكفت الدولة المصرية على إنجازها خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت السبب الرئيسي في جلب الاستثمارات العملاقة.

رأس الحكمة ستضيف نحو 150 ألف غرفة فندقية جديدة

أضاف لـ«الوطن» أن المنشآت السياحية والفندقية التي سيتم إنشاؤها بمدينة رأس الحكمة، ستوفر بين 300 إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن المدينة ستضيف ما يقرب من 150 ألف غرفة فندقية جديدة، ستساعد بشكل كبير في زيادة قدرة المقصد السياحي المصري، على جذب أعداد أكبر من السياح.

جذب أعداد كبيرة من السياح

أشار إلى أن المشروعات السياحية المقامة بمدينة رأس الحكمة، ستكون حديثة وضخمة وقادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، مهما اختلف متوسط إنفاقهم، موضحا أن رأس الحكمة ستكون قادرة فور افتتاحها على جذب أكثر من 8 ملايين سائح، ستحقق إيرادات سياحية تتخطى حاجز الـ8 مليارات دولار سنويا.