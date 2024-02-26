كاتب صحفي عن مشروع رأس الحكمة: تجديد للثقة في الاقتصاد المصري

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد إنَّ مشروع رأس الحكمة هو المشروع الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إذ أنَّه جدد الثقة في الاقتصاد المصري ويعد بوابة لاتساع خطط التنمية لاستقبال المشروعات الكبرى.

مشروع رأس الحكمة سينافس كبرى المنتجعات السياحية في حوض البحر المتوسط

وأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع رأس الحكمة سينافس كبرى المنتجعات السياحية في حوض البحر المتوسط، إضافة إلى أنَّه يضع مصر كمنتج سياحي جديد وفريد وبكر على خريطة السياحة الدولية، بالإضافة إلى أنَّ هذا المشروع يزيد من دخول ملايين السياح مما يمثل بداية حقيقة للمشروع الأكبر وهو تطوير الساحل الشمالي الغربي وأيضًا الظهير العمراني والصناعي والتجاري.

وأشار إلى أنَّ هذا المشروع أدى إلى انهيار تام للسوق السوداء، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرًا لتوقف نشاط عصابات الاتجار في العملة ويساعد في إعادة الكفة مرة أخرى لأحد روافد الاقتصاد القومي والدخل القومي المصري من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

مشروع رأس الحكمة سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل

وتابع الكاتب الصحفي أنَّ مشروع رأس الحكمة سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أنَّه يعيد النشاط للسوق عموما سواء على المستوى التجاري والصناعي.