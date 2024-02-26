كاتب صحفي عن مشروع رأس الحكمة: تجديد للثقة في الاقتصاد المصري
كتب:
منار مجدي
12:37 م | الإثنين 26 فبراير 2024
رأس الحكمة
قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد إنَّ مشروع رأس الحكمة هو المشروع الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إذ أنَّه جدد الثقة في الاقتصاد المصري ويعد بوابة لاتساع خطط التنمية لاستقبال المشروعات الكبرى.
مشروع رأس الحكمة سينافس كبرى المنتجعات السياحية في حوض البحر المتوسط
وأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع رأس الحكمة سينافس كبرى المنتجعات السياحية في حوض البحر المتوسط، إضافة إلى أنَّه يضع مصر كمنتج سياحي جديد وفريد وبكر على خريطة السياحة الدولية، بالإضافة إلى أنَّ هذا المشروع يزيد من دخول ملايين السياح مما يمثل بداية حقيقة للمشروع الأكبر وهو تطوير الساحل الشمالي الغربي وأيضًا الظهير العمراني والصناعي والتجاري.
وأشار إلى أنَّ هذا المشروع أدى إلى انهيار تام للسوق السوداء، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج نظرًا لتوقف نشاط عصابات الاتجار في العملة ويساعد في إعادة الكفة مرة أخرى لأحد روافد الاقتصاد القومي والدخل القومي المصري من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
مشروع رأس الحكمة سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل
وتابع الكاتب الصحفي أنَّ مشروع رأس الحكمة سيوفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أنَّه يعيد النشاط للسوق عموما سواء على المستوى التجاري والصناعي.