المنشآت السياحية: نسب إشغال المطاعم تصل ذروتها خلال عيد الفطر

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن متوسط نسب إشغال المطاعم السياحية حاليا يبلغ نحو 50%، لافتا إلى أن تلك النسب ستبدأ في الارتفاع بشكل كبير بداية من اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، وذلك بسبب وجود إجازات ببعض الدول العربية خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري، ورغبة الآف من مواطني تلك الدول في قضاء تلك الإجازات بمصر.

إشغال المطاعم والمنشآت السياحية متوسط خلال مارس المقبل

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية ستكون متوسطة خلال شهر مارس المقبل، على أن تبدأ في الارتفاع بداية من شهر إبريل 2024، إلى أن تصل ذروتها خلال إجازات عيدالفطر المبارك، موضحا أن الفنادق والمطاعم السياحية تلقت حجوزات كبيرة من السياح العرب خلال تلك الفترة.

استعدادات المطاعم لشهر رمضان

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن نحو 50% من المطاعم والمنشآت السياحية ستستغل شهر رمضان المقبل فى إجراء عمليات التطوير والصيانة، استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، فيما بدأت المطاعم الأخرى في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال البدء في عمل الديكورات الجديدة التي تناسب الأجواء الروحانية للشهر الكريم.