خبير اقتصادي: تطوير رأس الحكمة سيكون له أثر إيجابي كبير على الاستثمار في مصر

توقّع عادل عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن تؤثر صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الشريك الإماراتي إيجابيا على القطاعات الاقتصادية مع تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في سوق الاستثمار العالمي، مشيرا إلى أنّ الصفقة أحدثت حالة من اهتمام وأثارت تساؤلات بين مجتمع رجال الأعمال العالمي حول الفرص الاستثمارية في مصر.

تطوير رأس الحكمة

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أنّ مشروع تطوير رأس الحكمة كمجتمع عمراني اقتصادي سياحي متكامل، يُسهم في خلق قاطرة اقتصادية كبيرة في ظل محورية أعمال التشييد والبناء في المشروع وهي الأعمال القادرة على دفع الانتعاش إلى أكثر من 103 مهن، إضافة إلى مئات الصناعات المختلفة والمتنوعة الأخرى، ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن سواء على مستوى الأسعار أو فرص العمل أو توافر العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي خلال فترة بسيطة.

تعزيز جاذبية الاستثمار

وتابع أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يمثل نموذجا قياسيا يعزز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصري في العالم ويشجع المستثمرين العالميين لتكراره في مشروعات متنوعة، موضحا أنّ الصفقة ستمثل نموذجا لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر