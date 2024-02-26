برلماني: إعلام «المتحدة» استعاد الريادة المصرية.. ودراما رمضان تتميز بالتنوع

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها تلعب دورا مهما في قضية الوعي، مثمنا إعلان الشركة لخريطة الدراما والأعمال الجديدة في رمضان والتي تتميز بالتنوع الكبير خاصة إنتاج أو مسلسل عن القضية الفلسطينية وغزة وهو مسلسل «مليحة».

الشركة تقوم مؤخرا بدور كبير في نشر الوعي والإعلام الهادف والوطني

وقال عبدالقادر، لـ«الوطن»، إن الشركة تقوم مؤخرا بدور كبير في نشر الوعي والإعلام الهادف والوطني واستعادة الأعمال التي ترسخ القيم الاجتماعية والوطنية والهوية المصرية بشكل كبير والتصدي لما تنشره منصات أخرى ومحاولات طمس الهوية المصرية والعربية، خاصة أن الثقافة العربية والمصرية ثقافة ثرية، ومصر من أكبر الدول الرائدة في الإعلام والدراما.

وأضاف أن من أبرز سمات مصر القوة الناعمة المتمثلة في الفن والأدب والثقافة المصرية، خاصة في التنوع الثقافي المصري والتاريخ المصري منذ الحضارة الفراعنة وحتى تاريخ مصر الإسلامي والقبطي ثم الحديث والمعاصر والفنون المصرية حاضرة على مر الزمان منذ النقوش الفرعونية وحتى أعمال الفن المصري الخالدة.

وأشاد أيضا بدور الشركة المتحدة في دعم الفن المصري وعودة الأعمال الوطنية والعودة أيضا إلى أعمال قد توقفت وأعادتها الشركة مثل ألف ليلة وليلة والحشاشين والأعمال التاريخية التي تساعد على الوعي وترسيخ الهوية الوطنية وتعلي من قيم المجتمع وتغرس السلوكيات الإيجابية وتعيد بناء الإنسان المصري.

جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشار النائب إلى جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوضع الإعلام المصرى مكانته المستحقة الرائدة، مثمنا إنتاج الشركة أعمال وكارتونية تهدف إلى إعلاء قيم المجتمع، وغرس السلوكيات الإيجابية، حيث تستهدف أعمال الشركة كل الفئات والأعمار، وتمتاز بالتنوع، كما استعادت فتح أسواق جديدة للدراما المصرية لم تكن موجودة من قبل.