«المتحدة» تضيء الشاشات العربية بمسلسلات رمضان من المحيط إلى الخليج

تواصل الدراما المصرية كعادتها تصدر المشهد الفني على الساحة العربية، وذلك بعدما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال رؤية واستراتيجية واعية وإنتاج قوي على مستوى الفكر والصورة، في إعادة الريادة للدراما المصرية واستعادة مكانتها كقوى ناعمة لا يستهان بها، ومع اقتراب موسم الدراما الرمضانية 2024، تضيء مجموعة من أحدث الإنتاجات الدرامية المصرية التي تحمل توقيع المتحدة شاشات القنوات العربية من المحيط إلى الخليج.

وأعلن تليفزيون دبي عن عرض مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني وإخراج مجدي أبو عميرة، بالإضافة إلى مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وإخراج محمد علي، على شاشاتها خلال شهر رمضان، بينما يعرض تليفزيون أبو ظبي مسلسل جودر بطولة ياسر جلال وإخراج إسلام خيري.

4 مسلسلات مصرية على قناة الظفرة.. و5 على شاهد في رمضان 2024

وتعاقدت قناة الظفرة على عرض 4 مسلسلات هم: الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي وإخراج أحمد الجندي، وإمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وإخراج محمد سلامة، وحق عرب بطولة أحمد العوضي وإخراج إسماعيل فاروق، بالإضافة إلى مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق وإخراج أحمد حسن.

ومن الإمارات إلى الأردن، تعاقدت قناة رؤيا الأردنية على عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، وفي السعودية تعرض قناة SBC مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وإخراج مرقس عادل، بينما أعلنت منصة شاهد عن عرض 5 مسلسلات من إنتاجات المتحدة في موسم الدراما الرمضانية وهي: صيد العقارب، وإمبراطورية ميم، وبابا جه بطولة أكرم حسني، ومسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر وإخراج نادين خان، بالإضافة إلى كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي.

8 مسلسلات في رمضان 2024 على شاشات ART

وكشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن عرض شبكة قنوات ART قائمة تضم 8 مسلسلات من أحدث الإنتاجات لعرضها على شاشتها في رمضان، وهي: جودر، وصيد العقارب، والمعلم، وإمبراطورية ميم، وحق عرب، وبدون سابق إنذار، وفراولة، بالإضافة إلى بابا جه.