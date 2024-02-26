عضو مجلس الصحفيين: مسلسلات المتحدة أحدثت طفرة كبيرة في الدراما المصرية

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ مسلسلات الشركة المتحدة استحدثت ما يمكن تسميته بالإعلام الدرامي، كما أنّها أحدثت طفرة بالغة الأهمية في الدراما المصرية، حيث تناقش قضايا تتشابك مع الواقع المحلي والتاريخ المعاصر، والأحداث التي تدور حولنا، وموسم رمضان لهذا العام يعكس اهتمام الشركة المتحدة بتنمية الوعي لدى الجمهور المصري والعربي.

مسلسلات الشركة المتحدة

وأضاف عبد المجيد لـ«الوطن»، أنّ الشركة المتحدة لهذا العام جهزت مجموعة كبيرة وتشكيلة واسعة من المسلسلات التي تهم كل الفئات والأعمار، وهذا من الأمور المحمودة التي تراعيها المتحدة في إنتاجها، إضافة إلى اهتمامها بكل الأحداث وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا ما نراه في مسلسل مليحة الذي ننتظر جميعا مشاهدته خلال أيام شهر رمضان المبارك.

رسائل مسلسلات الشركة المتحدة

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنّ المتحدة تعمل على وضع لبنات في حصون الوعي، واستحدثت ما يمكن تسميته بالإعلام الدرامي، لأن ما تقدمه ليس دراما تهدف للتسلية وتحقيق ربحية إنتاجية في أعمال درامية، لكنها تقدم رسائل مهمة في صيغ درامية، ونجحت في ذلك في لأنها تسهم في تحصين أو تعزيز حصون الوعي لدى الجمهور بما تمتلكه الدراما من الرسائل والنفاذ الى عقل الجمهور خاصة في شهر رمضان الذي يكون أعلى مشاهدة ورسائلها بتمتد خارج إطار المحلية الى من يتعرض للرسالة الدرامية والعمل الدرامي على المستوى العربي والدولي.