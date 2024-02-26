إدارة الحوار الوطني تنشر صورا للمتحدثين بجلسة معوقات الإنتاج والتصدير

نشرت إدارة الحوار الوطني جزءا من مشاركة المتحدثين بالجلسة المتخصصة المغلقة للحوار الاقتصادي، المنعقدة لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير ضمن لجان الصناعة - الزراعة - السياحة، بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وعقدت أولى جلسات الحوار الاقتصادي، اليوم الاثنين، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

وكانت ناقشت جلسة «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق»، السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

وأشارت إدارة الحوار إلى أن انطلاق الجلسات يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.