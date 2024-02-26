عضو بـ«مستقبل وطن»: الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للتعامل مع التحديات

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أنّ انطلاق جلسات الحوار الوطني ومناقشتها للمحور الاقتصادي، جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار اقتصادي عميق وشامل، وتؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية فى إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية، وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تخفيف العبء على المواطنين.

خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأشار «رزق» إلى أهمية متابعة خطة الحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني قبل انطلاق المرحلة الثانية، مُرحبًا بتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة التنسيقية التي شكلها مجلس الأمناء وممثلين من الحكومة؛ تجتمع بشكل دوري لمتابعة الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، وتأكيده حضور بعض جلساتها ومناقشة ما يطرح فيها للوصول إلى قرارات تنفيذية لمخرجات المرحلة الثانية.

وأوضح أنّ أهمية جلسات الحوار الوطني تتلخص في مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الاقتصاد فى الجامعات فيها، إضافة إلى حضور الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية والحكومة لإبداء آرائهم بشأن القضايا الاقتصادية من ورش العمل ولجان متخصصة لبحث وتشخيص أسباب الأزمات الطارئة والمزمنة من أجل وضع حلول عاجلة وحلول استراتيجية قصيرة وطويلة المدى تلتزم بها الحكومة وتنفيذها، خاصة أنّ المسؤولية الملقاة على كل المشاركين في المؤتمر كبيرة من الوصول إلى نتائج تلبي احتياجات الشعب المصري.

استمرار الحوار الوطني

ولفت إلى أنّ استمرار الحوار الوطنى يؤكد المناخ الإيجابي العام الذي سيسود الجمهورية الجديدة بكل عناصره، وأهمها حرية الرأي والتعبير، والدولة المصرية مستمرة في فتح المجال العام والاستماع إلى كل أبنائها الوطنيين.

وأشار «رزق» إلى أنّ الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادي جديد.