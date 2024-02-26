وظائف شاغرة بمركز التطوير المهني في جامعة المنيا.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت جامعة المنيا، عن عدد من الوظائف الشاغرة المطلوبة لاستكمال فريق العمل في المركز الجامعي للتطوير المهني.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أنه سيشارك كل من يتم اختيارهم للعمل في المركز في برنامج شامل لتعزيز قدراتهم الوظيفية في مجالات تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين، والعمل مع ذوي الإعاقة، ورواد الأعمال.

التخصصات المطلوبة:

أولاً: أخصائي تطوير مهني

تقديم الاستشارات المهنية للطلاب.

تخطيط وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالتطوير المهني للطلاب.

تيسير فرص التعلم التجريبي.

مراجعة السير الذاتية.

محاكاة المقابلات الشخصية.

ثانياً: مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال

التنسيق والإشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطلاب وخريجي الجامعة.

بناء حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والطلاب.

تنظيم ملتقيات التوظيف بالجامعة.

ثالثاً: أخصائي بيانات ومعلومات

نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز.

دعم موظفي المركز والطلاب فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

جمع وإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بخدمات الطلاب.

الشروط العامة للتقديم:

أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الموظفين الثابتين بجامعة المنيا.

الاهتمام بمساعدة الطلاب.مقيم بمحافظة المنيا.

الرغبة في التعلم وتطوير الذات.

إجادة اللغة العربية والانجليزية تحدثا وكتابة.

إجادة العمل مع الكمبيوتر.

متطلبات التقديم:

تقديم نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

كتابة نوع الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

وأشارت إدارة جامعة المنيا، إلى أن الوظائف متاحة للجنسين وآخر موعد لإرسال السيرة الذاتية، هو يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.