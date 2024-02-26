لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟.. معلومة ستدهشك

من المهام التي تهتم بها ربة المنزل هي النظافة، فتهتم بالمكان وتخليصه من الحشرات والزواحف، ومنها البرص، وهو من الزواحف الأكثر خطورة، ويجب توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال وكبار السن والحفاظ على عدم تراكم البكتيريا التي يسببها، وإذ وجدته ربة المنزل تقتله ولكن يوجد خطورة في التخلص منه بداخل البيت.

للبرص فوائد عديدة داخل المنزل

البرص من أكثر الحيوانات انتشارا، وخصوصا في البلاد التي تعاني من درجة حرارة مرتفعة، فبيئته الأساسية هي الصحاري، وعلى الرغم من انزعاج الأشخاص منه داخل المنزل إلا أنه لا يمكن قتله بسهولة، لأن له خطوات سريعة ويجب الجري وراءه مما يسبب الذعر للأطفال، فبعض الدراسات والأبحاث الخاصة بالطفل تحذر من قتله، وخاصة أنه غير مؤذٍ أو سام، بل يُعتبر من الكائنات الأليفة عند البعض، وله فائدة كبيرة في التخلص من الحشرات داخل المنزل مثل الصراصير والنمل والبعوض، لأنه يأكلها.

إليك هذه الطرق لطرد البرص من المنزل دون أذى لأطفالك

يمكنك التخلص من البرص وطرده من منزلك بدون أي أضرار لأطفالك باستخدام هذه الطرق بحسبما نشر موقع «I property» :

قشور البيض

وضع قشور البيض داخل المنزل تساعدك من التخلص من البرص لأنه يخاف من قشر البيض ويعتقد أنها بيضة لثعبان، وهو يخاف منها لأنها تأكله.

البخور والمستكة

تساعد البخور والمستكة في التخلص من البرص، لأنه من الكائنات التي لا تحب رائحة البخور ويهرب منها مباشرة.

البن والدبغ

بجانب قشر البيض والبخور يمكن استخدام بن القهوة ويضاف له دبغ ويوضع في الأماكن التي توجد فيها البرص.

الثوم

من أفضل الطرق التي يمكن أن تطرده من المنزل، لأن له رائحة تساعد على التخلص من البرص، يستخدم عن طريق تقسيم فصوص الثوم إلى نصفين لتخرج منها الزيوت والرائحة وتوزيعها في أماكن وجود الأبراص.