البرلمان المجري يوافق على انضمام السويد لحلف الناتو كتب: طارق صقر 06:00 م | الإثنين 26 فبراير 2024 قوات الناتو - صورة أرشيفية وافق البرلمان المجري على انضمام السويد لحلف الناتو، وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حلف الناتو يبدأ تدريب القفزة الرائعة ضمن مناورة «المدافع الصامد 24» أيده قادة العالم.. من هو مارك روته المرشح لتولي منصب أمين عام «الناتو»؟ لأول مرة منذ عامين.. «زيلينسكي» يكشف عن عدد قتلى أوكرانيا في الحرب ضد روسيا الرئيس الأوكراني: خطة السلام المُعدة مع الشركاء في سويسرا ستقدم إلى روسيا الرئيس الأوكراني يتعهد بهزيمة روسيا في الذكرى الثانية للحرب: بلدنا لن ينتهي الناتو روسيا أوكرانيا بوتين بقلم طارق صقر