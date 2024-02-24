حلف الناتو يبدأ تدريب القفزة الرائعة ضمن مناورة «المدافع الصامد 24»

أعلن حلف الناتو بداية تدريبات القفزة الرائعة ضمن مناورات الحلف العسكرية والمعروفة باسم «المدافع الصامد 24»، والتي انطلقت في فبراير الجاري وتستمر حتى مايو المقبل، ويشارك بها 90 ألف جندي ومئات الآليات العسكرية.

وتدريبات القفزة الرائعة، هو اختبار وتدريب قوة الاستجابة لقوات حلف الناتو، وتتدرب القوات على تخطيط وتنفيذ عمليات النشر السريع، ويركز على تقييم مدى جاهزية قوات الرد السريع أثناء وقت السلم وعندما تكون في وضع الاستعداد، وفقًا للموقع الرسمي لحلف الناتو.

تستمر تدريبات القفزة الرائعة من اليوم 24 فبراير، وحتى 3 من شهر مارس المقبل، بين القوات الألمانية والبولندية.

ما هي مناورة «المدافع الصامد 24»؟

وكان حلف الناتو أعلن عن بدء أضخم مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة، وذلك للدفاع عن أي هجوم محتمل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشارك في المناورة التي تحمل اسم المدافع الصامد 24، أكثر من 90 ألف جندي، من جميع حلفاء الناتو والسويد المدعوة وتقوم قوات أمريكا الشمالية في المناورة بعبور المحيط الأطلسي، وتتحرك عبر أوروبا وتتدرب مع القوات الأوروبية.

أجزاء المناورة العسكرية

يركز الجزء الأول من التمرين على تأمين المحيط الأطلسي حتى القطب الشمالي؛ ويركز الجزء الثاني على نقل القوات عبر أوروبا، من أقصى الشمال إلى أوروبا الوسطى والشرقية.