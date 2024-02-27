موقع سحري لمعرفة بياناتك المسربة عبر الموبايل.. حافظ على سرية معلوماتك

هل تشعر بالقلق من تسرب بياناتك الشخصية؟ هل تبحث عن طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كانت معلوماتك قد تم اختراقها؟ لا داعي للقلق! في هذا التقرير، سنقدم لك خطوات بسيطة لمعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تم تسريبها، بالإضافة إلى نصائح فعالة لحماية معلوماتك من أي مخاطر مستقبلية.

كيف أعرف أن معلوماتي تسربت؟

تطلع الكثيرون لمعرفة حل تلك المشكلة، وهو ما أوضحه خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد محمد، ردًا على هذه الأسئلة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أن هناك طريقة سهلة من خلال الدخول إلى موقعين لمعرفة ما هي البيانات المسربة، وهما موقع Have I been pwned، وموقع cybernews.

طريقة التسجيل لمعرفة المعلومات المسربة

يتم التسجيل في مدقق تسرب البيانات الشخصية، عن طريق اتباع الخطوات التالي:

- إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف في الخانة المخصصة.

- يتم معرفة حالة الحساب الأمني.

طرق حماية البيانات

وبحسب الخبير التكنولوجي، فأنه يمكن حماية البيانات عن طريق الخطوات التالية:

- تغيير كلمة السر، وعدم استخدام نفس مجموعة تسجيل الدخول وكلمة المرور لكل المواقع.

- تسجيل الدخول واستخدام المصادقة الثنائية، إذ أنها تربط رقم الموبايل بحساباتك.

- استخدم برنامج مكافحة فيروسات على الأجهزة، للتأكد من عدم وجود اختراق.

- حذف البيانات الشخصية الخاصة بك من على الأجهزة.