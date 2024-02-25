إزاي تخلي موبايلك صامت ورقم واحد بس يرن؟.. خطوات سهلة وبسيطة

«هل يوجد إمكانية لجعل الموبايل صامتا واختيار رقم معين لو رن يرن بصوت عام؟»، سؤال احتل مواقع التواصل الاجتماعي بمشكلة يقع فيها الكثيرون، إذ أنه من الممكن أن تكون هناك أوقاتًا لا يحبذ الأشخاص استقبال أي مكالمات إلا من أشخاص بصفة خاصة، فكيف يمكن منع كل جهات الاتصال إلا جهة محددة؟.

كيف أجعل تليفوني صامتا باستثناء رقم واحد؟

تطلع الكثيرون لمعرفة حل تلك المشكلة، وهو ما أوضحه خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد يسري، ردًا على هذه الأسئلة، خلال حديثه لـ«الوطن»، لمنع كل جهات الاتصال باستثناء جهات الاتصال المسموح بها لأجهزة الأندرويد من خلال التالي:

- انقر على الإعدادات.

- اختيار السماح بالمكالمات والرسائل.

- حدد جهات الاتصال التي تريدها.

- اسمح بالمكالمات والرسائل النصية من جهات الاتصال التي تريدها.‏

وبطريقة أخرى:

- اختيار الاسم من جهة الاتصال.

- اضغط على تعديل.

- فعل زر تجاوز الطوارئ «vip contact».

كيف أخصص شخص في الاتصال؟

ولأجهزة الأيفون استخدام وضع عدم الازعاج لعدم تلقي المكالمات إلا من جهات اتصال محددة، يتم من خلال «السماح بالمكالمات»، وذلك حتى يمكنك توجيه هاتفك للسماح فقط باستقبال المكالمات من أشخاص معينين، ويتم من خلال التالي:

- الضغط على الإعدادات.

- اختيار خاصية Do Not Disturb.

- الضغط على عدم الإزعاج.

- اضغط على السماح بالمكالمات.

- حدد جميع جهات الاتصال التي تريدها.

- جدولة الأوقات التي تريد استقبال الرسائل والمكالمات فيه.

- في حال كنت ترغب في العودة قم بتعطيل تلك الخاصية بسهولة.