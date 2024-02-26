محافظ المنيا: إزالة 82 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجاري؛ للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

إزالة 82 حالة تعدٍ بمراكز المنيا

من جانبه، استعرض محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، التي أسفرت عن إزالة 82 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركز المنيا.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار المحافظ إلى أنه جرى إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، و31 حالة بناءً بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، جميها تخالف القانون رقم 119 بمراكز: «مطاي_ سمالوط_ المنيا»، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.