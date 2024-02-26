شكري في جنيف: تجاهل معاناة الفلسطينيين باجتماعات حقوق الإنسان أمر مشين

شارك وزير الخارجية سامح شكري، في چنيف في الحدث رفيع المستوى حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«إكسترا نيوز».

وأوضح شكري أن غض بصر بعض الأطراف اليوم في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان عن تناول معاناة الفلسطينيين أمر مشين، مؤكدًا أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاماً.