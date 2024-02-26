الهيئة الإنجيلية تنظم احتفالية جائزة القس صموئيل حبيب الأربعاء المقبل

أعلنت الهئية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، احتفالية جائزة صموئيل حبيب في العمل الاجتماعي التطوعي، أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، وذلك للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي و الخدمي التطوعي.

جائزة القس صموئيل حبيب

ويتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من قيادة أو مؤسسة أهلية متميزة في العمل الاجتماعي، تقدِّم خدماتها وعملها للجميع دون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدة ومتميِّزة، وتعاون على التقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، ومن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعيّ.

ويترأس الاحتفالية الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، يشاركه في الاحتفال عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية من نخبة المجتمع المصري وذلك يوم الأربعاء المقبل بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية في السادسة مساءً على أن يبدأ الاستقبال الساعة 5:30 مساء، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للكنيسة القبطية الإنجيلية.

من هو القس صموئيل حبيب؟

ونستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن القس صموئيل حبيب، بحسب الطائفة الإنجيلية:

- ولد في 28 فبراير 1928 في مدينة الواسطى

- حصل على بكالوريوس من كلية الللاهوت عام 1950

- سيم قسا بالقاهرة 20 نوفمبر 1951

- أسس الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية 1950

- ترأس القس صموئيل حبيب الطائفة الإنجيلية في مصر عام 1980 والكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط منذ عام 1991 وعمل نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للكنائس المسيحية منذ عام 1977 حتى 1982.

- أصدر أكثر من 60 كتاباً باللغة العربية، كما كان هو المؤسس الأول لمجلة رسالة النور للتنمية عام 1956 ومن مؤسسي مجلة أجنحة النور عام 1959، كما رأس تحرير مجلة الهدى عام 1976 .

- قررت الهيئة الإنجيلية في عام 2000 إنشاء جائزة صموئيل حبيب للتميز الاجتماعي تقديرا لرسالة القس الراحل وتشجيعًا لاستمرارها.