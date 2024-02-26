القوات الأردنية تعلن تنفيذ 4 عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة (فيديو)

أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ 4 عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية ومواد إغاثة وطبية على طول سواحل قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب، بتوجيهات من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

4 عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بياناً للقوات المسلحة الأردنية، أكدت فيه أنها ملتزمة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بن الحسين، باستمرار الإنزالات الجوية لنقل المواد الأساسية والطبية إلى قطاع غزة، لدعم القطاع الصحي هناك.

وذكر البيان أن القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي الأردني» نفذ 4 عمليات إنزال جوي، اليوم الاثنين، تحمل مساعدات لسكان غزة، باستخدام 4 طائرات من طراز «C-130»، من بينها طائرة تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش الأردني، تتضمن المساعدات مواد إغاثية وغذائية، بما في ذلك وجبات جاهزة ذات قيمة غذائية عالية، بهدف تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، نتيجة الظروف الصعبة التي يواجهونها بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تزايد الإنزالات الجوية لتوصيل المساعدات

وتهدف هذه الإنزالات الجوية بشكل أساسي إلى توصيل المساعدات مباشرةً للسكان، حيث يجري إسقاطها على طول سواحل قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب.

وتزايدت الإنزالات الجوية لتوصيل المساعدات، نتيجة للوضع الإنساني المتردي لسكان قطاع غزة، جراء استمرار العدوان، مما يمكن أن يتسبب في حدوث مجاعة في القطاع.

وجاء مشاركة طائرة فرنسية في عمليات إنزال المساعدات، في إطار مساندة الجهود الإنسانية الأردنية في دعم السكان في غزة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى دور المملكة الأردنية في تنسيق الجهود الدولية لنقل المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت المملكة الأردنية إلى استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، عبر جسر جوي، سواء من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء بمصر، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.