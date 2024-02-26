مسؤول بـ«يونيسف»: 70% من الضحايا في غزة أطفال

قال المسؤول باليونيسف في شمال إفريقيا، سليم عويس، إن إعدادا مهولة من الأطفال فقدوا حياتهم أو أصيبوا في غزة، فمن ضمن 29 ألف شهيد هناك، نحو 70% منهم من الأطفال، وأن الوضع الإنساني أصبح مزريا في غزة.

طفل من كل 6 يعانون سوء التغذية

أكد «عويس» خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن في شمال قطاع غزة هنا، واحد من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية، يعاني من سوء التغذية الشديدة بنسبة 15.6%، منوها بأن الأرقام والنسب ارتفعت خلال الثلاثة أشهر بشكل مهول جدا.

وأوضح أن في الجنوب أيضا يعاني الأطفال، حيث بلغت نسبة من يعانون من سوء التغذية إلى 5%، ممن هم دون سن الثانية، وهذا يدل على أهمية سرعة وصول المساعدات لدرء هذه المجاعة الكبيرة.

لا مكان آمن في قطاع غزة

أشار إلى أنه لا يوجد هناك مكان آمن في قطاع غزة، وأن الوضع الأمني للأطفال والعائلات في ظل هذا العنف الشديد هو وضع صعب جدا مما شهدناه من قصف على المستشفيات والمدارس، وعلى كل الأماكن التي تأوي الأطفال وعائلاتهم.