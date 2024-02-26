«تعليم أسوان» تجري مقابلات لاختيار المرشحين للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير

عقد محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، صباح اليوم، سلسلة من المقابلات الشخصية مع المتقدمين للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة، بهدف تدريب وتأهيل المعلمين الشباب، لتولي مناصب إدارية كمديري مدارس، ومن المقرر اختيار 15 مرشحًا.

لجنة مقابلات لاختيار المرشحين

وشكلت المديرية لجنة مقابلات تضمنت كل من محمد السيد، مدير عام التعليم الفني، ومحمد السانوسي، مدير عام الخدمات التربوية، ومنى كمال، مدير الشؤون المالية والإدارية، وخالد عبد الله، مدير الشؤون القانونية، وخالد محمد، مدير الموارد البشرية، وإيمان بكري، موجه أول مالي وإداري، وحنان عبد الرازق، موجه عام التربية النفسية، وكان أيضًا حسن الصغير، منسق المبادرة، حاضرًا في اللجنة.

لجنة التعليم الفني

ويخضع المشاركون لمقابلة شخصية من قبل لجنة التعليم والتعليم الفني، بوزارة التربية والتعليم، بينما تشهد المبادرة تنظيم برنامج تأهيلي لمدة أسبوع في الوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.

وأكدت مديرية التعليم، في بيان، أنّ هناك اختبارات للمقبولين ضمن برنامج الأكاديمية العسكرية المصرية، وسيتم تأهيلهم في الأكاديمية لمدة 6 أشهر، يحصلون يعدها على دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

في وقت سابق، عقد فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام بأسوان، والقائم بأعمال مدير المديرية، مقابلات شخصية لاختيار مدربين ومتابعين لأنشطة «توكاتسو» في المدارس الحكومية، إذ تشكلت لجنة المقابلات من مجموعة من الخبراء، من ضمنهم منى كمال، مدير الشؤون المالية.