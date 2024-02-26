«صحة النواب» تناقش أزمة عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزي

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزي الجديد الذي مر على قرار البدء فيه أكثر من 12 عاما، تعاقب على إنشائه عدة شركات وكذلك وزراء صحة ومحافظين.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتورة مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمي بالبحر الأحمر.

ضخ الإمدادات لاستكمال المشروع

وأكدت اللجنة، أنه تم إسناد المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك تم أخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسية للتأكيد على سلامة المبنى والذي أكد على سلامته، وجار التنفيذ منذ شهرين ماضيين وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.

وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة إنه من المفترض استلام المشروع الإنشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر 2024.

الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب

وفي هذا الإطار، أكدت النائبة إيلاريا حرصها على متابعة الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزي الجديد.