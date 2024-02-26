«نقل النواب» تناقش طلبات إحاطة لإنشاء كباري وتطوير طرق بالبحيرة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، عددا من طلبات الإحاطة، الموجهة للحكومة، في شأن عدد من الكباري وصيانة الطرق.

وتناول الاجتماع، عرض طلب النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري مشاة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 107 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، لخدمة أهالي 17 قرية شرق الطريق.

الكوبري يخدم 250 ألف نسمة

وأكد النائب أن المنطقة المقابلة للكوبري المزمع إنشاؤه 17 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 250 ألف نسمة.

وأوضح أن الطريق الهدف منه التسهيل على المواطنين من ناحية، وكذلك الحد من معدلات الحوادث.

وشهد الاجتماع، تغيب ممثلي محافظة البحيرة، وهو ما دفع وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالتوصية بتحرير خطاب لوزير التنمية المحلية، بضرورة حضور نواب محافظ البحيرة، أو سكرتيري العموم، لوجود صلة مهمة في الطلبات المقدمة بالمحافظة.

سوء طريق «إدكو - رشيد»

كما ناقشت لجنة النقل، طلب النائب هشام الجاهل، بشأن سوء طريق «إدكو - رشيد»، وصولا إلى المعمورة.

وأكد النائب، أن هذا الطلب تم التقدم به أكثر من مرة، وحصلنا على العديد من الوعود، لكن بدون أي تحرك فعلي.

من جانبه رد ممثل هيئة الطرق والكباري، أنه جار إدراج الطريق في خطة الصيانة المقبلة، وسيتم عمل المعاينة.

واعترض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، قائلا: «هذا ليس ردا، وأي مسؤول حكومي يجب أن يكون جاهز بالرد على كل طلبات الإحاطة».

وأوصى بتشكيل لجنة من الهيئة ومحافظة البحيرة، خلال 72 ساعة، بمشاركة النائب مقدم طلب الإحاطة، مع بيان موعد تهيئة الطريق، وإخطار اللجنة بكل التفاصيل.