«الصحة» تبحث مع شركة عالمية إضافة دواء جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد

عقد وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعا مع وفد من ممثلي إحدى الشركات الدوائية للصناعات الدوائية، لمناقشة سبل التعاون ودعم القطاع الصحي في الفترة المقبلة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بوفد شركة استرازينيكا، وناقش ما تم إنجازه من ملفات التعاون السابقة وأبرزها الشراكة بين الوزارة، واسترازينيكا، وشركة فيليبس، ومدرسة لندن، لإجراء دراسة بحثية عن مواجهة الأزمات والأوبئة، والتي تخدم رؤية «مصر 2030» بما فيها من اتخاذ إجراءات جادة نحو التحول الرقمي والكشف المبكر عن الأمراض، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية، بجودة عالية.

إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سبل الشراكة المرتقبة بين الوزارة وشركة استرازينيكا في مجال سرطان الكبد، وذلك في إطار فعالية كبرى سيتم تنظيمها خلال شهر إبريل المقبل، وذلك استكمالا لنجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي وحصول مصر على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، بخلوها من فيروس سي، إلى جانب إضافة علاج جديد لبروتوكول علاج مرضى سرطان الكبد، دون تحميل موازنة الوزارة أي أعباء إضافية.

سبل توطين صناعة الدواء في مصر

و أضاف «متحدث الصحة» أن الاجتماع تناول سبل توطين صناعة الدواء في مصر، ولاسيما أدوية علاج الأمراض السرطانية، بما يحقق الفاعلية والميزة السعرية، في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الدواء وتصديره لكافة الدول الأفريقية.

ولفت أن الوزير ناقش مع شركة استرازينيكا، سبل إدخال التكنولوجيا الحديثة للمنظومة الصحية، موجها باختيار 4 مستشفيات تابعة للوزارة وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي بها في كافة التخصصات وتحليل البيانات الخاصة بها مع إعداد دراسات بحثية، وصياغة تقارير تسهم في النهوض بالمنظومة الصحية على أسس علمية حديثة، كما وجّه الوزير بالتوسع في التجارب الإكلينيكية، مع إجراء دراسات مقارنة مع الدول المماثلة، وذلك لزيادة فرص الاستثمار العلمي.