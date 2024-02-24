أوجاع الشعب الفلسطيني حاضرة في احتفالية الروتاري بمتحف الحضارة

انطلقت احتفالية لجنة المؤسسة الروتارية في مصر والمقامة بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقا، والسفيرة مشيرة خطاب وسعد الدين هلالي الأستاذ بجامعة الأزهر.

إقرار حقوق الإنسان

وتحدثت السفيرة مشيرة خطاب خلال احتفالية المؤسسة الروتارية عن مفهوم السلام هو السلام، وهو الأمن النفسي لكل إنسان والسلام يرتبط ارتباط وثيق بحقوق الإنسان، مشيدةبوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها الشيخ أحمد الطيب مع فرنسيس بابا الفاتيكان في 2019.

ولفتت إلى أن مصر انضمت إلى 9 اتفاقيات لحقوق الإنسان، ولديها دستور هو الأول من نوعه الذي خصص فصلا كاملا لحقوق الإنسان.

تصميم على طمس الهوية الوطنية

كما تطرقت «خطاب» إلى الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل متعمد المدنيين في محاولة لطمس الهوية والقضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية، مضيفة: «حقوق الإنسان هي الملاذ الأخير للسلام ومصر والدول العربية ستسرد الحق العربي في السلام، لتنشأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».