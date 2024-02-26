رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحوار الاقتصادي يعقد الجلسة التخصصية الثانية بعنوان «المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير»

كتب:

يسرا البسيوني
08:22 م | الإثنين 26 فبراير 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية تحت عنوان «المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير» ضمن لجان «الصناعة - الزراعة - السياحة»، اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي، والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.

اقرأ المزيد:

إدارة الحوار الوطني تنشر صورا للمتحدثين بجلسة معوقات الإنتاج والتصدير

حزب المؤتمر: الحوار الوطني أصبح مدرسة لكثير من القامات السياسية

الحرية المصري: لقاء «مدبولي» مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

جلسة متخصصة في «الحوار الوطني» حول التضخم والسيطرة على الأسواق

إدارة الحوار الوطني تنشر صورا لأولى جلسات مناقشة الأسعار

النائب هاني العسال: لقاء مدبولي بأعضاء الحوار الوطني شهادة تقدير من الدولة
بقلم يسرا البسيوني