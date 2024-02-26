الحوار الاقتصادي يعقد الجلسة التخصصية الثانية بعنوان «المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير»

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثانية تحت عنوان «المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير» ضمن لجان «الصناعة - الزراعة - السياحة»، اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024م، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي، والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدي، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية.