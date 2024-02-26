«الحوار الوطني»: بدء جلسة السياسة النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي

أعلنت إدارة الحوار الوطني بدء الجلسة المتخصصة المغلقة لمناقشة «السياسة النقدية، نقص الدولار، النقد الأجنبي»، ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بجلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يأتي ذلك في إطار عقد جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.