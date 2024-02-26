«اتحاد المصارعة»: اعتذار كرم جابر عن المشاركة بالبطولة الأفريقية قرار سليم

علقت الإعلامية هبة جلال، على إعلان لاعب المصارعة كرم جابر اعتزاله اللعبة نهائيا، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

سيتجه إلى التدريب

وقالت «جلال»، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «كرم جابر صرّح في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية أنه سيعتزل، لكنه كان يتراجع عن قراره، لكنه في هذه المرة أصرّ على الاعتزال وأكد أنه سيتجه إلى التدريب، وهذه خسارة كبيرة للرياضة المصرية والمصارعة المصرية».

تاريخ كرم جابر لن ينقصه أي شيء

إلى ذلك، أكد محمد محمود، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، خلال مكالمة هاتفية بنفس البرنامج، أن تاريخ كرم جابر لن ينقصه أي شيء، مشيرًا إلى أنه أصيب وكان ممكنا أن تؤثر هذه الإصابة على سمعته وكيانه كلاعب أولمبي كبير وقامة من قامات الرياضة المصرية، وبالتالي، لم يكن مقبولا أن يلعب تجربة ويخسر فيها.

وواصل: «من الصعب علاج إصابته في فترة قصيرة، وفي نفس الوقت، ليس مقبولا أن يخسر كرم جابر في التجربة، وبالتالي، فقد اتخذ قراره في الوقت السليم بأن يعتذر ويظل تاريخه مشرفا.