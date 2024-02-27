قريبة حبيبة الشماع تكشف مفاجأة عن حالتها الصحية: «الوضع أصعب مما تتخيلون»

كشفت هالة الشماع، قريبة حبيبة الشماع، الشهيرة بـ«فتاة الشروق» ضحية أحد السواقين التابعين لإحدى شركات النقل الذكي، تطورات جديدة عن الحالة الصحية للفتاة التي أصبحت حديث الساعة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لمحاولة اختطاف.

الفتاة التي قفزت من السيارة هربًا من محاولة اختطاف من أحد السائقين، اصطدم رأسها بحاجز أسمنتي على طريق السويس خلال انتقالها من مدينة الشروق إلى التجمع، وما زالت ترقد في غيبوبة منذ الواقعة.

قريبة حبيبة الشماع تكشف تطورات جديدة بشأن حالتها الصحية

هالة الشماع، قريبة الضحية، كشفت مفاجأة عن حالتها الصحية، وذلك عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستجرام»، مؤكدة: «الوضع أصعب مما تتخيلون».

وكتبت قريبة فتاة الشروق: «شكرا لكل من يحاول الاتصال والسؤال عن حالة حبيبة الصحية، أعتذر عن عدم الرد ولكن الوضع أصعب مما تتخيلون، وبالتأكيد حال تحسن حالتها سنبلغ بالأمر».

وأضافت هالة الشماع: «حالة حبيبة غير مستقرة بالمرة ولا يوجد أي تحسن، لا تزال في غيبوبة، نسألكم الدعاء لها وإن شاء الله تقوم بالسلامة».

إصابة حبيبة الشماع ضحية عملية الاختطاف بالشروق بنزيف في المخ

وكانت حبيبة الشماع صاحبة الـ23 عامًا، تواصلت مع والدتها قبل أن تلقي نفسها من السيارة، ولكن الأخيرة لم تسمعها بشكل واضح، قبل أن تقفز من السيارة في محاولة للنجاة من عملية الاختطاف، التي كانت تتعرض لها.

وترقد فتاة الشروق التي تعرضت لنزيف في المخ، داخل أحد المستشفيات بمدينة الشروق في الوقت الحالي.

بعد واقعة فتاة الشروق، ومحاولة اختطافها، توجد حلول تحميك من التعرض لمثل هذه المواقف، بخطوات بسيطة، يمكنك تفعيلها من خرائط جوجل، وفق موقع «support»:

- من خلال تطبيق خرائط جوجل الموجود على هاتفك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- اختر مشاركة الموقع، ثم فعل مشاركة الموقع المباشر.

- ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه، وبعدها حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها، على أن تنتهي بمجرد انتهاء تلك المدة.

- مع الضغط على مشاركة، سيتلقى الشخص الذي تشارك معه موقعك تنبيهًا يُعلمه بمشاركة موقعك، وبعدها يتمكن من رؤية موقعك على الخريطة في الوقت الفعلي.