أمنية وحيدة لأسرة فتاة الشروق بعد تدهور حالتها الصحية.. هل تتحقق؟

لم تفكر كثيرًا فيما ستفعله أو ما مصيرها؟ فكل ما شغل بالها في تلك اللحظة التي تعرضت فيها لمحاولة اختطاف على يد سائق أوبر، هو النجاة بحياتها دون الاكتراث بما سيحدث، لتلقي بنفسها من السيارة في أثناء تحركها، وتُنقل فتاة الشروق إثر ذلك إلى أحد المستشفيات في غيبوبة تامة ولا تزال حالتها الصحية حرجة وسط دعوات أسرتها بنجاتها.

أمنية وحيدة لأسرة فتاة الشروق

أسرة فتاة الشروق أو حبيبة الشماع، بعد علمها بما حدث، تراود أذهان أفرادها أمنية واحدة لا تكف ألسنتهم وقلوبهم عن ترديدها، إذ كتب ابن عم الفتاة، محمد الشماع، منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفًا أمنية الأسرة الوحيدة.

الأمنية الوحيدة لأسرة حبيبة الشماع هي كالتالي: «يا رب متحرمناش من لمتنا على سفرة واحده في رمضان وفطارنا مع بعض يا رب، يا رب مايجيش رمضان غير وهي في وسطنا وسليمة معافاة».

وتابع «الشماع» حديثه قائلًا: «يا رب يا رب يا رب برحمتك استغيث، يا أرحم الرحمين ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا واستجب لدعائنا، يا رب طمن قلوبنا وهدي نفسنا».

آخر التطورات الصحية لفتاة الشروق

وكشفت مديحة الشماع، ابنة عمة فتاة الشروق، عبر حسابها على «انستجرام»، الحالة الصحية لحبيبة: «كل شوية حد يسألني حبيبة عاملة إيه؟، أنا طالعة أقول لكم إن حالة حبيبة زي ما هي من ساعة الحادثة مفيش أي جديد، أملنا في ربنا كبير، وإن شاء الله حبيبة بدعواتكم تكون أحسن، هتخف وبإذن الله نسمع أخبار حلوة قريب».

من هي حبيبة الشماع؟

يُشار إلى أنّ حبيبة الشماع تبلغ من العمر 23 عامًا، وتخرجت في كلية الإعلام، وهي مالك ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات، وفقًا لصفحتها الشخصية على «فيسبوك».