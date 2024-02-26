بعد حادث فتاة الشروق.. 4 خطوات على هاتفك تحميك من الخطف

فتاة عشرينية أصبحت محور حديث كثير من الناس بين يوم وليلة، عرفت باسم «فتاة الشروق»، إذ تعرضت حبيبة الشماع ِلمحاولة خطف على يد سائق في شركة توصيل شهيرة، بعدما حاولت الفتاة التي كانت في طريقها من الشروق إلى مدينتي، الهروب من محاولة السائق التعدي عليها، وقفزت من السيارة أثناء سيرها بسرعة على الطريق، ومع القلق والخوف من تكرار الحادثة، نقدم لك تطبيقات بخطوات البسيطة، عند تفعيلها على هاتفك تحميك من الخطف.

تطبيق مجاني من يحميك من الاختطاف

بعد واقعة فتاة الشروق، ومحاولة اختطافها، هناك حلول تحميك من التعرض لمثل هذه المواقف، بخطوات بسيطة، يمكنك تفعيلها من خرائط جوجل، وفق موقع «support»:

- من خلال تطبيق خرائط جوجل الموجود على هاتفك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- اختر مشاركة الموقع، ثم فعل مشاركة الموقع المباشر.

- ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه، وبعدها حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها، على أن تنتهي بمجرد انتهاء تلك المدة.

- مع الضغط على مشاركة، سيتلقى الشخص الذي تشارك معه موقعك تنبيهًا يُعلمه بمشاركة موقعك، وبعدها يتمكن من رؤية موقعك على الخريطة في الوقت الفعلي.

تطبيقات على الهاتف تحميك من الاختطاف

- تطبيق shake2safety:

يرسل التطبيق عند هز الهاتف أو الضغط على زر الباور 4 مرات متتالية، رسالة تحذيرية لرقمين يتم اختيارهما مع تحديد المكان على الخريطة.

- تطبيق GPS Location Tracker:

يساعد على معرفة الأماكن التي يوجد فيها طفلك أو قريبك، ليسهل من الوصل إليها في حالة وقوع مكروه ويحميهم من الاختطاف.

- تطبيق Life360:

يتمكن التطبيق من التعقب المستمر لهاتف الفتاة، حتى الوصول إليها، مع إرسال تنبيهات ورسائل مستمرة بها تحديث بموقعك.

ومن النصائح المهمة لحماية نفسك من الاختطاف، احتفظ بأرقام الطوارئ، إذ يجب أن يكون لديك أرقام طوارئ لرجال الأمن تمكنك من الاتصال بهم، عندما يشعرون بأي نشاط غريب، مثل ما حدث لفتاة الشروق من سائق السيارة الذي حاول الاعتداء عليها.