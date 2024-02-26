التفاصيل الكاملة لواقعة فتاة الشروق.. ما زالت ترقد في غيبوبة

لا تزال فتاة الشروق، حبيبة الشماع مستسلمة لمشارط الجراحة وأنامل الجراحين التى تسابق الزمن كي تعيدها من حافة النهاية إلى أحضان أسرتها ومحبيها.

5 أيام قضتها حبيبة، سابحة في غيبوتها أو موزعة بين خراطيم المحاليل والأكسجين، ولا تزال الفتاة في غيبوتها، بعد إصابتها بنزيف عقب قفزها من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، عقب محاولة السائق التحرش بها، أثناء استقلالها السيارة على طريق السويس بمحافظة القاهرة، ولا يمكن استجواب حبيبة حتى الآن، تفاصيل كثيرة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، منذ حدوث الواقعة.

فتاة الشروق تقفز من سيارة بالتجمع هربا من معاكسة سائق

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بتداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، وعلى الفور بدأت قوة من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة، والوقوف على ملابساتها.

أفادت التحريات والفحص أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (السيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».

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وجاء في تحريات المباحث ومحضر الشرطة أن هناك أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم، أفاد بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفي «كانت تستقلها» أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي» ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

المشتبه فيه: كنت برش معطر

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وتتبع خط سير السيارة، وبالاستعلام عن لوحاتها المعدنية، تمكنت القوات من تحديد وضبط السائق المشتبه فيه، وتبين من الفحص المبدئي له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمت إحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

التقرير الطبي لفتاة الشروق

كشفت التقرير الطبي الذي تم إرساله للجهات المختصة أن حبيبة أصيبت بنزيف داخلى وجروح وكسور نتيجة سقوطها من السيارة، وأنها فاقدة للوعي منذ دخولها المستشفى الأربعاء الماضي.