شرائح هواتف الفصائل الفلسطينية تُثير غضبا في الداخل الإسرائيلي.. ما القصة؟

على الرغم من حقيقة أن البنية التحتية في قطاع غزة قد دُمرت تماماً، كما أن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين هي الأعلى في تاريخ صراعات القرن الحادي والعشرين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي، يرفض الاستجابة لدعوات وقف العدوان قبل القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

تفعيل أكثر من 1000 شريحة اتصال إسرائيلية

وفي هذا الصدد، سمحت «الرقابة العسكرية الإسرائيلية»، بنشر تقرير مُفاده أن مخابرات دولة الاحتلال عثرت على أكثر من 1000 شريحة اتصال إسرائيلية، تم تفعيلها في غزة قبل ساعات من الهجوم، الذي قادته الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر 2023، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين.

ووفقًا لما ذكره موقع «i24NEWS» العبري، فإن المئات من «مُقاتلي النخبة» في صفوف الفصائل الفلسطينية، هم من قاموا بتبديل شرائح (SIM) في هواتفهم المحمولة، مُنتصف الليلة التي سبقت يوم تنفيذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

والتقطت المخابرات الإسرائيلية هذه الإشارات، وتفاوضت مع السلطات الأمنية، ولكن لم يكن الأمر معروفًا بشكل مباشر، لرئيس هئية أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أو على المستوى السياسي، حسبما أفاد الموقع العبري.

التحقيق في الأحداث التي وقعت عشية 7 أكتوبر

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن الأحداث التي وقعت عشية 7 أكتوبر سيتم التحقيق فيها بشكل شامل، وإبلاغ الجمهور بها علانية.

وبحسب الموقع العبري، كان الغرض من شرائح الاتصال الإسرائيلية التي يستخدمها عناصر الفصائل الفلسطينية، هو تحسين قدرتهم على التواصل مع بعضهم البعض في إسرائيل، أثناء تنفيذ الهجمات.

الاحتلال الإسرائيلي ينفي: العدد مبالغ فيه

ونفى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» صحة التقارير التي تحدثت عن قيام المئات من عناصر الفصائل الفلسطينية، بتغيير شرائح الاتصال في الساعات التي سبقت عملية 7 أكتوبر، واعتبر الجهاز الأمني أن «العدد مُبالغ فيه إلى حد كبير».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم الاثنين عن جهاز «الشاباك» ما وصفته بالرد «الاستثنائي»، ووصف المعلومات الأخيرة بأنها «أخبار كاذبة وغير واقعية»، مشيراً إلى أنه كان يتحدث عن عشرات الأشخاص.

معلومات جديدة حول الليلة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر

من جانبه، زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لم يعلم بالقضية إلا أمس فقط.

وسمح جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بنشر معلومات جديدة حول أحداث الليلة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، تضمنت أنه في مساء يوم السادس من أكتوبر، اكتشفت المخابرات الإسرائيلية أن المئات من شرائح الهاتف المحمول الإسرائيلية قد تم تفعيلها من قِبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.