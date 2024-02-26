الاحتلال يعلن اكتشاف شبكة أنفاق تربط بين شمال وجنوب غزة بطول 10 كيلومترا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اكتشاف شبكة أنفاق رئيسية تمتد على مسافة 10 كيلومترات، تربط بين شمال وجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

اكتشاف شبكة أنفاق تربط بين شمال وجنوب غزة

وتضمن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعض المعلومات حول الشبكة الطويلة من الأنفاق، التي تربط شمال القطاع بجنوبه، مشيراً إلى أنه عثر على منظومة أنفاق تحت الأرض، تمتد على مسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات، وزعم أن شبكة الأنفاق تمر تحت المستشفى التركي، وجامعة «الإسراء».

وأضاف جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 162 اكتشفت منظومة أنفاق تحت الأرض، تربط شمال قطاع غزة بجنوبه، حيث تمكنت من السيطرة على مسار الأنفاق، ودمرت أجزاءً واسعة منها، بعد تفتيشها بشكل دقيق.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن منظومة الأنفاق، تمتد من منطقة مخيمات المحافظة الوسطة، بالقرب من المستشفى التركي، إلى المنطقة المحيطة بجامعة «الإسراء»، جنوب مدينة غزة، مروراً بحي «الزيتون».

الاحتلال: استخدام الأنفاق لنقل عناصر حماس

وزعم جيش الاحتلال أنه يتم استخدام منظومة الأنفاق من قبل عدة ألوية عسكرية، تابعة لحركة حماس، لنقل العناصر بين مناطق القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة، بما في ذلك كتائب «النصيرات وصبرا والزيتون».

وأشار إلى أنه تم العثور، في مسار الأنفاق، على غرف معيشة تحتوي على مرافق صحية، وغرف لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى شبكة من الفتحات الفرعية في الأنفاق، كما تم العثور على بقايا بعض الجثث داخل النفق.