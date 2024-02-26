وزير حرب الاحتلال: الفلسطينيون لن يعودوا إلى شمال غزة قبل إطلاق المحتجزين

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم، على الوضع بقطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، والتي مر عليها أكثر من 140 يوما وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 29 ألفا و500 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

وقال وزير الدفاع في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوآف جالانت، إن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمالي قطاع غزة إلا بعد عودة جميع المحتجزين من غزة ولو اضطررنا لوقت القتال مؤقتًا سنقاتل من جديد، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

نتنياهو يهدد باقتحام رفح الفلسطينية

وأمس خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهددا بدخول مدينة رفح الفلسطينية التي تضم 1.4 مليون نازح فلسطيني، مبينا أنه يهدد باقتحام المدينة إذا فشلت صفقة المفاوضات المقترحة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والذين يزيد عددهم على 130 شخصا من مختلف الأعمار، فيما سقط من الجانب الإسرائيلي حاليا من الجيش أكثر من 575 جنديا.