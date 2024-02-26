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«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعين توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان

كتب:

محمد عزالدين
09:38 م | الإثنين 26 فبراير 2024
السودان

السودان

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعيين توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين