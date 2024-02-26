«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تعين توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان كتب: محمد عزالدين 09:38 م | الإثنين 26 فبراير 2024 السودان قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعيين توم بيرييلو مبعوثا خاصا للسودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «التعليم العالي» تعلن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان «عربية النواب» تشيد بجهود مصر لاحتواء أزمة السودان ومنع الانزلاق للحرب الأهلية «معلومات الوزراء» يستعرض كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة» اللجنة العربية بالنواب: مصر تبذل جهودا مستمرة لتحقيق الاستقرار في السودان «القاهرة الإخبارية»: طرفا النزاع في السودان يوافقان على اجتماع لمناقشة المساعدات الإنسانية السودان أمريكا الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية بقلم محمد عزالدين