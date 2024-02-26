قصواء الخلالي: السوق الموازية تعتمد على التلاعب وليس لها أمان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مشروع تطوير رأس الحكمة كان له انعكاسات إيجابية على الأصعدة المختلفة، والجميع لاحظ هذا الأمر.

وتابعت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه مرة أخرى بنسب كبيرة، يدل على أنه لا يوجد أمان للسوق الموازية لأنها تعتمد على التلاعب برغم الضربات المكثفة لتحجيمها.

مقاومة المنتفعين من السوق الموازية

وأشارت إلى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن السوق الموازية سيكون لها رد فعل في المقاومة لتحسين المشهد حتى الرمق الأخير؛ حرصا على مصالحهم على حساب معاناة المواطنين.

استمرارية الإجراءات الحكومية

وأكدت أن استمرار الضربات سيكون له دور في تحجيمهم، مطالبة باستمرارية الإجراءات الحكومية في العمل على تحجيم أباطرة السوق الموازية.