الجيرمن والهاسكي والبيتبول.. أغرب أنواع الكلاب وأسعارها بالمنوفية

في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، يعيش «عمر حسونة» الشهير بـ «الجوكر» حكاية عشق مع الكلاب منذ صغره، إذ ورث مهنة تربية وبيع الكلاب من والده ويعمل بها منذ 20 عامًا.

تربية وبيع الكلاب،

يقول «عمر» في حديثه مع «الوطن»: «أسست محلي لتربية وبيع الكلاب، إيمانًا مني بأهمية هذه المخلوقات الوفية التي تُضفي البهجة على حياة صاحبها وتُشعره بالأمان».

وعن مزايا تربية الكلاب، يؤكد «عمر» على إخلاصها لصاحبها وحمايته من أي مخاطر، بالإضافة إلى ذكاءها واستجابتها لأوامره، فضلًا عن كونها رفيقًا مُسليًا في اللعب والهزار.

أسعار الكلاب حسب أنواعها

وتتنوع أنواع الكلاب التي يبيعها «عمر» في محله، وتختلف أسعارها حسب مستوى تعلمها وحجمها ومدى استجابتها للتعليم، ونذكر منها:

الكلاب الجيرمن: تتراوح أسعارها بين 1500 و 15 ألف جنيه.

الكلاب الهاسكي: تتراوح أسعارها بين 500 و 8 آلاف جنيه.

كلاب الروت: تتراوح أسعارها بين 1500 و 9 آلاف جنيه.

كلاب الجيرفون: تتراوح أسعارها بين 500 و 2000 جنيه.

كلاب البيتبول: تتراوح أسعارها بين 2000 و 7 آلاف جنيه.

كلاب جريت دان: تتراوح أسعارها بين 4 آلاف و 25 ألف جنيه.

ويُشير «عمر» إلى أن تربية الكلاب تتطلب مسؤولية كبيرة، إّ يجب توفير الطعام والرعاية الصحية والتدريب المناسب لها، بالإضافة إلى الحرص على تنظيفها وتهوية مكانها بشكل دوري.

أسعار الكلاب وأنواعها

الكلاب الجيرمن: أسعارها تتراوح بين 1500 : 15 ألف جنيه

الكلاب الهسكي: أسعارها تتراوح بين 500 : 8 آلاف جنيه

كلاب الروت: أسعارها تتراوح بين 1500 : 9 آلاف جنيه

كلاب الجيرفون: أسعارها تتراوح بين 500 : 2000 جنيه

كلاب البيتبول أسعارها تتراوح بين 2000 : 7 آلاف جنيه

كلاب جريت دان: تتراوح أسعارها بين 4 آلاف إلى 25 ألف