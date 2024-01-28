لو هتربي كلب في منزلك.. 12 نصيحة لحماية صحتك من خطر مرض السعار

حذرت الدكتورة منال إمام، طبيبة بيطرية في إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، من مرض السعار الذي يصيب الكلاب، موضحة أنه مرض خطير يؤدي إلى الموت، وهناك تعليمات يجب على المواطنين اتباعها في حال تربية الكلاب في المنازل للوقاية على الصحة، منها:

- تحصين الكلاب

- غسل الجروح بالماء والصابون فورا

- ربط الكلب بسلسلة

- تكميم الكلب عند الخروج به للتنزه

- لا تدع الكلب يختلط بأولادك

- عدم إزعاج الكلب خلال النوم أو تناوله الطعام

- لا ترمي الحجارة على الكلاب خوفا منها

- وإذا اقترب كلب من المواطن عليه أن يقف ثابتا ولا يركض أمامه خوفا منه

- وإذا تعرض المواطن لهجوم كلب عليه أن يحمي وجهه جيدا بيديه، لأن الإصابة في الرأس خطيرة والفيروس يدخل على المخ مباشرة

- تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الكلاب حماية لهم.

- عدم السماح للكلاب بالتجول حرة في الأماكن العامة والمتنزهات.

- ارتداء القفازات في حال وضع أي دواء في فم الكلب، أو خلال إجراء الكشف عليه خشية انتقال العدوى من الكلب إلى المربي.