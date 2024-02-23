كلب يبلغ سعره 120 ألف دولار.. «شوف بيكلف صاحبه كام في الشهر»

هناك عدد من أنواع الكلاب المختلفة في العالم، تتفاوت في أشكالها وأسعارها، منها ما لا يُفكر أحد في شرائه، ومنها ما يُباع بمبالغ كبيرة، وتعتبر فصيلة كلاب «Big Rope» من أغلى أنواع الكلاب على مستوى العالم؛ إذ بلغ سعر أحدها 120 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 3 ملايين و700 ألف جنيه مصري.

كلب يبلغ سعره 120 ألف دولار

وفقًا لِما ورد على موقع «Odditycentral»، فإن كلب Rope Daddy، من فصيلة كلاب «Big Rope» أو البلدغ الفرنسي، يعتبر واحدًا من أغلى الكلاب على مستوى العالم، إذ بلغ سعره نحو 120 ألف دولار أمريكي؛ وذلك لِما يتميز به من سمات جينية.

وعلى الرغم من أن فصيلة البلدغ الفرنسي تميزت بقلة عددها، إلا أنها خلال العقد الماضي زاد عددها بأكثر من 1000%، وفقًا لدراسة أجراها نادي American Kennel Club (AKC)، إلا أن هذه الشعبية الزائدة ساهمت في تدهور البنية الجينية للسلالة، ما أدى إلى ظهور كلاب أرق وأطول، وكلها تعتبر سمات غير مرغوب فيها.

ومع هذا التدهور في الجينات، ظل كلب Rope Daddy محتفظًا بجيناته المميزة من جسم صغير ومضغوط وعضلي ورأس مربع كبير، ما جعله استثنائي بفضل مادته الجينية الممتازة، وبالتالي ربما يكون هو أغلى كلب بولدوج فرنسي على مستوى العالم.

350 دولار قيمة النظام الغذائي شهريا

وأوضح مُربي الكلب الكولومبي جوليان مونتويا أن كلبه Rope Daddy يجسد أفضل سمات سلالة البلدغ الفرنسي، وأنه يتبع نظامًا غذائيًا دقيقًا في الاعتناء به، يشمل اللحوم النيئة والجزر والزبادي اليوناني، بالإضافة إلى الفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى، وأن هذا النظام يكلفه حوالي 350 دولارًا شهريًا.