إمساكية شهر رمضان 2024 في أسوان.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن إمساكية شهر رمضان 2024 في أسوان، والتي تضمنت أن يحل الشهر المبارك في 11 مارس المقبل، وفقًا للحسابات الفلكية والجيوفيزيقية.

إمساكية رمضان 2024 في أسوان

ونشرت وزارة الأوقاف عبر صحفتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إمساكية شهر رمضان 2024 في أسوان، بعد استطلاع هلال شهر شعبان الحالي، متضمنة عدد ساعات الصيام ووقت الإفطار ومواقيت الصلاة.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بأسوان

تصل عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان إلى نحو 13 ساعة و37 دقيقة، وفقًا للإمساكية المحددة لمدينة أسوان.

- موعد الإفطار: في تمام الساعة 6:56.

ويمكن الاطلاع على إمساكية شهر رمضان 2023 في أسوان، ومعرفة موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر المبارك من خلال الجدول التالي: